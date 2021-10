Bald gibt es ein neues Gesicht im Fürstenhof! Das Hotel in der Serie Sturm der Liebe sucht gerade dringend nach einem renommierten Sommelier. Glücklicherweise kennt Constanze (Sophia Schiller) einen ausgezeichneten Weinkenner – und zwar ihren Cousin Henning von Thalheim. Er bekommt den Posten dann auch. So dürfen sich die Fans der Daily Soap demnächst auf die Ankunft von Henning alias Matthias Zera freuen.

Laut Presseportal stößt der Schauspieler ab Folge 3.728 zum Cast der beliebten ARD-Telenovela hinzu. Seine Rolle wird als "weltgewandt, stilvoll, sportlich und attraktiv" beschrieben. Kein Wunder also, dass Henning kurz nach seiner Ankunft am Fürstenhof die ein oder andere Verehrerin hat – unter ihnen ist auch Shirin Ceylan (Merve Çakır). Das Zimmermädchen ist direkt verzaubert, bis sie merkt, dass sie ihren neuen Schwarm von früher kennt, als er noch ein "dicklicher, langweiliger" Teenie-Nerd war. Wie das Aufeinandertreffen ausgeht, erfahren die Zuschauer dann voraussichtlich am 29. November, wenn die erste Episode mit Neuzugang Matthias ausgestrahlt wird.

Für den 34-Jährigen ist es übrigens eine "große Freude" für ein tägliches Format wie "Sturm der Liebe" drehen zu dürfen. "Man ist gefordert, lernt unglaublich viel und arbeitet permanent an der Figur und an sich selbst", betont Matthias, der bereits in zahlreichen Theaterproduktionen und TV-Serien wie "The Mallorca Files" und "Unter Freunden stirbt man nicht" mitwirkte.

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" zum 15-jährigen Jubiläum

Instagram / matthias_zera Matthias Zera in Salzburg im Juli 2021

Instagram / matthias_zera Matthias Zera im November 2020

