Sarah Engels (28) gönnt sich wenige Wochen vor der Geburt ihrer Tochter eine Auszeit! Die ehemalige DSDS-Finalistin und ihr Mann Julian (28) erwarten gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Der kleine Alessio Lombardi (6) bekommt also schon bald ein Geschwisterchen. Mittlerweile befindet sich die Sängerin quasi auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft – und wenige Wochen vor der Entbindung will sie wohl offenbar noch einmal richtig die Seele baumeln lassen: Mit ihrer Familie macht Sarah gerade Urlaub auf Kreta!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die bald zweifache Mutter jetzt bei ihren Fans. "Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wunderschönes Wetter", schwärmte sie und teilte zum Beweis ein paar Aufnahmen von ihrem Trip. Die Auszeit scheint das Trio jedenfalls total zu genießen: Nach einem ausgiebigen Frühstück waren Sarah und Julian mit Alessio sogar Tretbootfahren! Natürlich kommt aber auch der Sport nicht zu kurz: Die 28-Jährige trainierte in einem Gym mit Meerblick.

Der Sechsjährige scheint auf Kreta ebenfalls viel Spaß zu haben: Die Musikerin teilte beispielsweise ein Video von ihm, in der er dem schlafenden Julian einen Eimer Wasser über den Kopf leerte. Trotz des Urlaubs scheint der Spross aber auch an seinen Papa Pietro Lombardi (29) zu denken. In einem weiteren Clip postete Sarah die neue Single ihres Ex-Mannes mit dem Titel "Lüg mich an". Darunter schrieb sie: "Alessio singt den Song einfach den ganzen Tag."

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi in Erfurt 2020

