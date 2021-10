Sarah Engels (28) kann es kaum erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten. Im Juni verkündete die Sängerin, dass sie von ihrem Ehemann Julian schwanger sei. 2015 war sie bereits zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem hält die gebürtige Kölnerin ihre Community in den sozialen Netzwerken regelmäßig über ihre zweite Schwangerschaft auf dem Laufenden – beispielsweise in Form kleiner Baby-Updates. Jetzt teilte Sarah einen neuen Schnappschuss ihres Babybauches und verriet, dass sie voller Vorfreude sei.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die werdende Mama nun ein Foto von einem früheren Fotoshooting und verriet, dass sie bald mit ihrer Familie in Richtung Meer und Sonne fahre. Sie freue sich auf die gemeinsame Zeit und hoffe, noch einmal Kraft und Energie vor der Geburt tanken zu können. "Meine Kugel wird immer größer und nicht mehr lange, dann halten wir unsere kleine Prinzessin endlich in den Armen", berichtete die ehemalige DSDS-Teilnehmerin überglücklich. Die 28-Jährige freue sich schon sehr und könne es gar nicht erwarten, ihren kleinen Engel kennenzulernen.

Unter dem Beitrag der ehemaligen Dancing on Ice-Kandidatin zeigten sich die Fans und auch einige Promis sehr erfreut über die schöne Aufnahme. "Superschönes Bild von dir, meine Liebe!", schrieb zum Beispiel Fiona Erdmann (33) entzückt, und auch Sarahs Liebster kommentierte das Foto seiner Frau. "Ich fahre mit meiner Frau in den Uloooop morgen", schrieb Julian begeistert.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

RTL / Ralf Juergens Sarah Engels während ihrer Schwangerschaft beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

