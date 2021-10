Was für krasse Bilder! Kylie Jenner (24) ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen weltweit. Vor einigen Jahren brachte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre eigene Make-up-Marke Kylie Cosmetics auf den Markt. Um ihre neueste Kollektion zu vermarkten, hat sich die Beauty jetzt eine ganz besondere Kampagne überlegt: Passend zum kommenden Feiertag Halloween posierte Kylie nämlich nackt und blutverschmiert für die Kamera!

Das Ergebnis des Foto-Shootings präsentierte die 24-Jährige nun auf ihrem Instagram-Profil. Mit laszivem Blick sitzt Kylie in einer Blutlache – und das komplett nackt! Lediglich die dunkelrote Flüssigkeit verdeckt Teile ihres Körpers. Während viele ihrer Follower total aus dem Häuschen und begeistert von den Aufnahmen sind, kritisieren auch einige die Schnappschüsse in den Kommentaren.

"Das ist schon etwas verstörend, besonders weil du schwanger bist", schrieb etwa eine Userin unter die Bilder – eine andere Nutzerin verdeutlichte mit klaren Worten ebenfalls ihr Unverständnis für die Kampagne: "Was zum Teufel." Kylie schränkte die Kommentarfunktion sogar ein.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

