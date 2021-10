Dagi Bee (27) gibt ein neues Schwangerschaftsupdate. Die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) werden zum ersten Mal Eltern. Seit Kurzem ist auch das Geschlecht des Kindes bekannt: Es wird ein Junge. Nun hatte Dagi einen weiteren Frauenarzttermin, zu dem sie von Eugen begleitet wurde. Auf dem Rückweg teilte sie ihren Fans sofort das Ergebnis der Untersuchung mit. Besonders beim Gewicht ihres Babys kam die schwangere Influencerin ins Strahlen.

"Einen wunderschönen Mittag, wir waren gerade wieder bei unserem zweiwöchigen Frauenarzttermin", meldete Dagi sich vom Beifahrersitz aus in ihrer Instagram-Story zurück. Überglücklich erzählte sie: "Es ist alles gut, es sieht alles super aus, Baby ist gesund, entwickelt sich sehr gut und ist mittlerweile auch 1,8 Kilo schwer. Das merke ich ehrlich gesagt auch, aber es sind ja auch nur noch zwei Monate."

Aber nicht nur das Gewicht ihres Babys macht sich im Unterleib der 27-Jährigen bemerkbar – der Kleine scheint ziemlich aktiv zu sein. Eine Bewegung nimmt Dagi besonders häufig war. "Es ist so verrückt, er hat so oft Schluckauf und ich merke das dann immer, gerade in dem Moment auch – so süß", lächelte sie.

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / lenimariee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de