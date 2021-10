Auf diese Aufnahme haben die Fans bereits hingefiebert! Vor etwas mehr als einer Woche bestätigte Yeliz Koc (27) endlich, dass sie Mama geworden ist. Die kleine Snow Elanie kam bei einer natürlichen Geburt zur Welt, bei der auch ihr Papa, Yeliz' Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29), dabei gewesen ist. Die stolzen Eltern hatten zwar schon Fotos von der Mini-Hand der Kleinen gepostet – mehr war von dem Baby aber noch nicht zu sehen. Das ändert sich nun: Yeliz postet das erste Mama-Tochter-Bild.

"Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt – ich wusste nie was. Heute weiß ich es", schreibt die Dunkelhaarige auf ihrem Instagram-Profil zu einer Aufnahme des Mama-Tochter-Gespanns. Die kleine Snow schlummert friedlich in den Armen der Influencerin und hat das Gesicht an deren Brust geschmiegt. Während Yeliz das Spiegelselfie mit dem Handy schießt, schaut sie das Neugeborene super-stolz und glücklich an.

Auch viele Stars freuen sich total, dass die Hannoveranerin ihr Kind endlich in voller Pracht zeigt. So kommentieren beispielsweise Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz, Viola Kraus (30) und Bachelorette Maxime Herbord (27) das Posting. "Wie schön hast du das bitte geschrieben? Du wirst einfach eine unfassbar tolle Mutter sein", schwärmt außerdem Temptation Island-Star Robin Riebling.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

