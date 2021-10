Natasha Hamilton (39) ist seit wenigen Tagen wieder unter der Haube. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin gab ihrem Partner Charles Gay erst Ende September in einer romantischen Zeremonie am Comer See das Jawort. An ihrer Seite waren dabei unter anderem ihre früheren Bandmitglieder Liz McClarnon (40) und Jenny Frost (43). Ex-Atomic-Kitten-Kollegin Kerry Katona (41) hat allerdings keine Einladung erhalten – für die Musikerin eine ziemliche Enttäuschung.

In ihrer Kolumne für das Magazin new! schrieb die 41-Jährige, dass sie sich ausgeschlossen fühle. Dass Natasha sie offenbar nicht auf ihrer Hochzeit dabei haben wollte, ärgert sie. "Sie war auf meiner letzten Hochzeit, daher ist es traurig, dass wir jetzt im Leben der anderen keine Rolle mehr spielen. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und es ist schade, dass es auf einmal vorbei ist", erklärte sie.

Auf kindisches Verhalten habe sie aber trotz aller Enttäuschung keine Lust. Sie betonte, dass sie sich dennoch für die beiden Frischvermählten freut. Vor allem Natashas Brautlook habe sie begeistert: "Sie sah wunderschön aus. [...] Sie sieht immer toll aus."

Instagram / natashahamilton Charles Gay und Natasha Hamilton, September 2021

Getty Images Die "Atomic Kitten"-Stars Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton, 2013 in London

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

