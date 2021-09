Natasha Hamilton (39) hat den großen Schritt gewagt! Die Musikerin machte in den vergangenen Jahren so manche private Turbulenz durch: Von vier verschiedenen Männern bekam der Atomic Kitten-Star vier Kinder, heiratete einen ihrer Partner – und ließ sich wieder scheiden. Seit 2016 ist sie jedoch glücklich mit Charles Gay zusammen, der ihr noch im selben Jahr einen Heiratsantrag machte. Und diesen Plan haben die Turteltauben nun umgesetzt: Natasha und Charles haben geheiratet!

Diese frohe Neuigkeit teilte die Rothaarige ihren Fans via Instagram mit. Zu einem Foto, das das Brautpaar in festlicher Kleidung auf einem Boot zeigt, schrieb die Beauty: "Mr. und Mrs. Gay. 25. September 2021 – bis zum Ende!" Natasha verriet zudem, wo die Trauung stattgefunden hat: Das Paar hat am Comer See in Italien geheiratet.

Die Fans des Ehepaars waren begeistert von dieser Neuigkeit – und hinterließen in der Kommentarspalte zahlreiche Glückwünsche. Besonders Natasha bekam für ihr Outfit eine Menge Komplimente: "Du siehst umwerfend aus", schrieb ein User, viele andere teilten diese Meinung.

Getty Images Natasha Hamilton, Musikerin

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton mit Charles Gay

Getty Images Die Girlgroup Atomic Kitten; Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton

