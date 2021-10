Trixi Giese (21) hat einen feurigen neuen Look! Bei Germany's next Topmodel lernten Zuschauer das Model mit langen blonden Haaren kennen – von denen sie sich jetzt aber bei ihrem letzten Friseurbesuch verabschiedete. Im Netz teilte sie gleich mehrere Videos und Bilder ihres neuen Looks: Sie trägt ihr Haar jetzt ein gutes Stück kürzer – und eine neue Haarfarbe hat sie auch.

Auf Instagram präsentierte Trixi ihre neue Frisur – und die Veränderung ist wirklich nicht zu übersehen! Vor ihrem Friseurbesuch hatte sie in ihrer Story bereits angekündigt: "Heute passiert etwas mit meinen Haaren!" Ihre Follower nahm sie später quasi mit in den Friseursalon – sie teilte ein Video, in dem sie ihre Verwandlung von Blondschopf zu Rotschopf festhielt. Schon vor einigen Jahren hatte die 21-Jährige ihre Haare in einem ähnlichen Farbton getragen – ob die Radikalveränderung etwas mit ihrer Trennung von ihrem Freund Felix zu tun hat? Erst vor wenigen Monaten hatte die Influencerin das Liebes-Aus von ihr und ihrem Partner bekannt gegeben.

Mit ihrem neuen Look verdreht Trixi, wie es scheint, bereits reihenweise Köpfe – in den Kommentaren auf Instagram bekommt sie jede Menge Komplimente. "Wow, geiler Haarschnitt und die Farbe! Perfekter wilder Look zum Herbst", schwärmte eine Userin, während ein anderer Fan anmerkte: "Das steht dir so mega-gut!"

Instagram / trixigiese Model Trixi Giese

Instagram / trixigiese Trixi Giese mit ihrem Ex-Freund Felix, März 2020

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Oktober 2021

