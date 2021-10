Sarah Engels (28) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Gemeinsam mit ihrem Mann Julian (28) erwartet die Sängerin eine Tochter. Bis sie die Kleine in den Armen halten können, dauert es auch nicht mehr allzu lange: Sarah ist bereits im dritten Trimester. Doch auch wenn die Vorfreude auf ihren Nachwuchs riesig ist, hat sie in den letzten Wochen der Schwangerschaft nicht nur Positives zu berichten. Eine Sache macht ihr körperlich besonders zu schaffen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige DSDS-Teilnehmerin, dass sie momentan vor allem mit Wassereinlagerungen zu kämpfen habe: "Das ist zurzeit das Einzige, was ich an Beschwerden habe, zumindest das Einzige, was mich wirklich stört." Sie wache nachts oft deswegen auf. "Es kribbelt, alles tut weh", beschrieb die 28-Jährige.

Im Großen und Ganzen geht es Sarah jedoch gut. "Alles andere sind ganz normale schwangerschaftsbegleitende Sachen, die glaube ich jede schwangere Frau kennt. [...] Rückenschmerzen, kurzer Atem, Übungswehen...", fasste die The Masked Singer-Siegerin von 2020 zusammen. Dehnungsstreifen hat sie bis jetzt noch nicht. Um diesen vorzubeugen, reibt sie ihren Bauch drei- bis viermal am Tag mit Öl ein.

