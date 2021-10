Die Zuschauer finden Mike Cees-Monballijns Verhalten ganz schön unsportlich. Der einstige Temptation Island-Verführer und die Schauspielerin Michelle Monballijn treten im Sommerhaus der Stars gegen andere Promi-Paare an – jedoch eckten die Eheleute mit diesen schon ganz schön an. Aus diesem Grund wurden die zwei auch einstimmig von den anderen Teilnehmern nominiert. Daraufhin konnten Mike und Michelle ein anderes Team mit in die Exit-Challenge wählen – ihre Wahl fiel ausgerechnet auf den verletzten Mola Adebisi (48)!

Die anderen Kandidaten hatten zuvor abgesprochen, dass sie Mike und Michelle nominieren werden – daraufhin konnten die Rausgewählten ein anderes Duo mit in die Exit-Challenge schicken. Mola hatte sich zuvor am Bein verletzt, darum stuften Mike und Michelle ihre Chancen gegen ihn und dessen Partnerin Adelina Zilai höher ein. "Sorry, dass dein Fuß jetzt verletzt ist, aber deswegen wählen wir euch", begründete der Berliner seine Entscheidung. Das kam bei seinen Mitstreitern gar nicht gut an. "Die müssen ja keine christlichen Werte haben, aber ein bisschen Anstand, ein bisschen Moral", fand Mola.

Mitleid hatte Mike wohl aber nicht – der hatte nämlich schon zuvor vermutet, dass der Moderator seine Verletzung nur simuliert. "Er hat sich doch jetzt mit Absicht einen Verband an seinen Fuß gemacht – falls er in die Exit muss, damit jemand anders antritt", hatte er vor der Nominierung gewettert.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

RTL Adelina Zilai, Michelle Monballijn, Mike Cees-Monballijn und Mola Adebisi

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

