Das Drama um Mehmet (29) und Sabrina (28) geht weiter! Das 5 Senses for Love-Paar geht nach wenigen Monaten Ehe wieder getrennte Wege. Die Trennung verlief alles andere als friedlich. Sabrina behauptet, Mehmet habe sie die ganze Zeit über belogen und betrogen, weshalb sie sich schließlich getrennt habe. Dieser streitet die Vorwürfe hingegen ab und behauptet nun sogar, dass die Trennung von ihm ausgegangen sei.

In seiner Instagram-Story stellte der Stuttgarter nun klar: "Ich habe Sabrina verlassen, nicht sie mich! Ich habe meine Sachen gepackt, bin gegangen und wurde nicht rausgeschmissen." Dabei soll es sich um keine Kurzschlussreaktion gehandelt haben. "Ich wollte schon fünfmal meine Sachen packen und gehen, aber immer wieder wurde ich überredet zu bleiben", schilderte Mehmet weiter. Am kommenden Sonntag wolle er weitere Einzelheiten preisgeben.

Sabrina hatte sich zuvor mehrfach über die toxische Beziehung geäußert. Zu den Frauen, mit denen Mehmet sie betrogen haben soll, soll auch ihre "5 Senses for Love"-Kollegin Nicole gehört haben. "Jetzt hat er in der Nacht vor der Hochzeit mit Nicole geschlafen", erzählte Sabrina in ihrer Story.

Mehmet von "5 Senses for Love"

"5 Senses for Love"-Teilnehmer Mehmet und Sabrina

"5 Senses for Love"-Teilnehmerin Sabrina

