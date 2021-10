Kommenden Samstag ist es endlich wieder so weit: Die beliebte Gesangsshow The Masked Singer geht in die nächste Runde! Zehn maskierte Stars werden ihr Bestes dabei geben, die Zuschauer mit ihrer Stimme zu begeistern – aber möglichst ohne dabei enttarnt zu werden. Doch auf wen dürfen die Zuschauer sich dieses Mal freuen? Sieben Kostüme waren schon vorgestellt worden, darunter der Mops, die Heldin und der Hammerhai. Jetzt wurde auch schon das achte Kostüm der fünften "The Masked Singer"-Staffel enthüllt – und es ist definitiv das pompöseste!

In einer Pressemitteilung stellte der Sender ProSieben jetzt diese spektakuläre Verkleidung vor: den Phönix! Der Anblick ist wirklich atemberaubend: Der XXL-Vogel ist über und über mit schillernden Federn und Feuermotiven bestückt. "Der Phönix ist das aufwendigste Kostüm dieser Staffel. Eigentlich sogar das aufwendigste Kostüm aller bisherigen Staffeln. Wir haben wahnsinnig lange daran getüftelt und gebaut", verrät "The Masked Singer"-Gewandmeisterin Alexandra Brandner. "Ein Fantasiegebilde, das seinesgleichen sucht."

Die Maskenbildner hatten mit dem Phönix wirklich eine Menge Arbeit: "Mit seinen eigens von Hand ausgeschnittenen 5000 Federn und 4000 lodernden Flammen entspringt der Phönix einer völlig anderen Welt", heißt es weiter in der Pressemitteilung. "Da die Maske für jede Transportkiste zu groß ist, wurden riesige Überwürfe genäht, um die 14 Einzelteile ungesehen transportieren zu können." Wie gefällt euch die neue Maske? Stimmt ab!

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Heldin

© ProSieben/Benjamin Kis Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

