The Masked Singer geht in die nächste Runde! Schon am 16. Oktober wird wieder gerätselt, was das Zeug hält. Dann startet nämlich eine neue Staffel der Promi-Rate-Show. Mit dem Stinktier, dem Mops, dem Hammerhai und der Chili stehen einige der neuen Kostüme bereits fest. Nun wurde die nächste Maske bekannt gegeben – und dieses Mal wird es gruselig: Die Fans können einen ersten Blick auf die Heldin werfen!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde nun ein Bild des neuen Kostüms veröffentlicht, in das bald ein Promi schlüpfen wird. "Mit erhobenem Schwert macht sich die Heldin bereit für die Show", heißt es in dem Post. Die neue Maske besticht nämlich nicht nur durch bunte Farben und einen imposanten Look, sondern auch durch ein spezielles Accessoire: Die Heldin trägt ein Schwert bei sich.

Die Zuschauer können sich zwar – wie in jeder Staffel – auf neue Kostüme freuen, beim Rateteam bleibt dieses Mal allerdings alles beim Alten. In der neuen Staffel werden nämlich wieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) versuchen, den maskierten Promis auf die Schliche zu kommen.

ProSieben/Benjamin Kis Das Stinktier aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

© ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit der Chili und dem Mops aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

© ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

