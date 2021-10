Rebel Wilson (41) fühlt sich einfach wohl in ihrem Körper. Im vergangenen Jahr fasste die gebürtige Australierin den Entschluss, Gewicht verlieren zu wollen. Mit viel Sport und einer gesunden Ernährung nahm sie schließlich unglaubliche 30 Kilo ab. Im Netz zeigt die "Glam Girls"-Darstellerin seitdem immer wieder stolz ihre Kurven. So posierte sie kürzlich nur in einem Sport-BH und eng anliegenden Leggings am einem mexikanischen Strand. Jetzt verzauberte Rebel ihre Fans erneut in einem tollen Cocktailkleid.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun das Foto aus ihrem Urlaub in Mexiko. Dabei verdrehte die Schauspielerin einigen Abonnenten den Kopf, denn in ihrem roten Kleid mit schwarzen Details von Dolce & Gabbana sah die 41-Jährige einfach umwerfend aus. Die Spitze umspielte ihre Kurven dabei perfekt und zeigte ein weiteres Mal, wie wohl sich Rebel mittlerweile in ihrem Traumkörper fühlt. "Abseits des Gartenpfades", kommentierte sie das Bild humorvoll, denn statt sich auf den Weg zu stellen, posierte der Pitch Perfect-Star mitten in der Botanik.

In den Kommentaren brachten jede Menge User und auch einige Prominente zum Ausdruck, wie toll sie Rebels Cocktail-Look fänden. "Ich liebe dein Kleid", "Atemberaubend schön" oder "Du siehst absolut umwerfend aus", lauteten nur einige Nachrichten der begeisterten Follower. Offenbar fanden auch Chrissie Fit (37) und Carly Steel (39) an dem Foto Gefallen, denn die beiden Frauen posteten zahlreiche Herz-Emojis beziehungsweise Smileys mit Herzaugen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

BFA Rebel Wilson im September 2021

