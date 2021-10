Anfangs waren Sandy Meyer-Wölden (38) und Amira Pocher (29) sich gar nicht sympathisch! Sandy war von 2010 bis 2014 mit dem Komiker Oliver Pocher (43) verheiratet – insgesamt haben die beiden drei gemeinsame Kinder. Seit 2016 hat der Comedian eine neue Frau an seiner Seite: Amira. Von Rivalitäten ist zwischen den zwei Frauen aber nichts zu spüren – ganz im Gegenteil! Das war allerdings nicht immer so, wie Sandy und Amira nun verraten!

In Sandys Podcast "Mom of 5" sprechen die beiden Frauen über ihr erstes Aufeinandertreffen 2016 – da habe die Chemie aber noch nicht unbedingt gestimmt. "Wir können ja einfach mal zurückgehen, wie es tatsächlich war am Anfang, nämlich eine Vollkatastrophe", scherzt die Blondine. Die damals 23-jährige Amira und das Model hätten sich in der Schule von Sandys Kids in Miami getroffen. "Du hast mich komplett eingeschüchtert mit deiner selbstsicheren und starken Art", räumt die Brünette ein. Daher habe sie Ollis Ex-Frau nicht mal richtig begrüßt: "Ich war so aufgeregt an dem Tag und hab es verpasst, dir die Hand gegeben, dir in die Augen zu schauen und richtig 'Hallo' zu sagen vor lauter Nervosität." Außerdem sei das Verhältnis des Entertainers und seiner Ex zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut gewesen – das habe die Dinge nicht gerade leichter gemacht.

Erst Jahre später hätten die beiden Frauen eine engere Verbindung aufgebaut, wie Sandy sich erinnert: "Dass es so wird wie es heute ist, hätte ich auch nicht gedacht – dass man sich anruft und sich austauscht oder über alte Zeiten redet und du für mich echt eine Freundin geworden bist." Das sehe auch Amira so – sie würde Sandy sogar blind ihre Kinder anvertrauen.

Anzeige

Ole Mooser / Future Image Amira und Oliver Pocher im September 2019

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de