Es ist eine doppelte Premiere! Am Mittwoch wurde der Netflix-Streifen "The Harder They Fall" in Los Angeles der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Neben Jay-Z (51) steuerte auch Seal (58) Musik zum Soundtrack des Films bei. 2005 hatte der "Love's Divine"-Sänger Heidi Klum (48) geheiratet und kurz darauf deren Tochter Leni (17) adoptiert. Auf einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit ihrem Vater mussten die Fans allerdings lange warten. Doch nachdem die 17-Jährige in den vergangenen Monaten als Model so richtig durchgestartet ist, war es nun so weit: Auf dem Teppich strahlten die beiden für die Fotografen um die Wette! Mit von der Partie war auch Lenis Freund, der Hockeyspieler Aris Rachevsky.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de