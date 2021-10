Sara Kulka (31) enthüllt peinliche Geheimnisse über sich! Wer der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin und Dschungelcamperin fleißig auf Social Media folgt, weiß: Ihr Content besteht nicht nur aus den alltäglichen Anekdoten einer Mutter, sondern ist gerne auch mal etwas unkonventioneller! Das beweist nun auch die ulkige Runde “wahr oder falsch”, die sie jetzt mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story gespielt hat – hier lernt man einige überraschende Fakten über das Model! Zum Beispiel: Wer hätte gedacht, dass Sara schon mal in die Windel ihrer Kinder gepinkelt hat?

