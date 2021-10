Charli D'Amelio ist mit gerade einmal 17 Jahren schon ein großer Star. Sie hat mit 125,5 Millionen Followern den erfolgreichsten TikTok-Account weltweit. Promiflash war bei einer Pressekonferenz zu Charlis neuer Realityshow "The D'Amelio Show" anwesend, die in Deutschland ab dem 13. Oktober auf Disney+ zu sehen sein wird. Dabei sprach Charli auch über die Schattenseiten ihres plötzlichen Ruhms in so jungen Jahren: "Ich habe die Leute, die mich gehatet haben, an mich rangelassen, weil ich nicht die Zeit hatte, zu verstehen, dass es das nicht wert ist und die Sache nur noch schlimmer macht."

