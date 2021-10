Heute Morgen verkündete Julia Holz ihren Fans noch freudig und stolz, dass sie endlich krebsfrei sei. Im vergangenen April hatte sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht. Sie absolvierte Chemotherapien und Bestrahlung und unterzog sich mehreren Operationen. Doch nach der Freude am Vormittag meldete sich Julia jetzt mit einem Gesundheitsupdate, das ihre Fans beunruhigen dürfte. Sie hat eine Art Schwellung am Bauch.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Bild, auf dem sich an ihrer Körpermitte eine deutliche kleine Rundung abzeichnet. "Irgendwas mit dem Darm, ich habe keine Ahnung, aber Schmerzen habe ich und ein Ei kommt aus dem Bauch", schrieb sie zu dem Foto. "Ja, wer hätte das gedacht und jetzt nach der Freude ab ins Krankenhaus", fügte sie hinzu. Sie werde sich melden, sobald es passe. Aktuell sei sie noch am Warten.

Vor Kurzem zeigte Julia ihren Followern ganz offen ihren Körper. Dabei präsentierte sie auch ihre Narbe am Bauch. "Narben erzählen Geschichten und da können wir alle stolz drauf sein", schrieb die Influencerin auf Instagram.

Instagram / mrs.julezz Bauch von Julia Holz, Oktober 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im Oktober 2021

