Julia Holz steht zu ihrer Narbe! Im April hatte die Influencerin erfahren, dass sie Gebärmutterhalskrebs in einem bereits fortgeschrittenen Stadium hat: Die Krankheit hatte bereits gestreut. Um die befallenen Teile zu entfernen, musste sie sich bereits mehrmals unters Messer legen. Im Juli wurde ihr dann die Gebärmutter herausgenommen. Durch den Eingriff hat sie nun eine große Narbe am unteren Bauch. Dafür scheint sich Julia aber alles andere als zu schämen – im Gegenteil: Sie präsentierte sie nun stolz im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte die Goodbye Deutschland-Auswanderin zwei Fotos, auf denen sie in Unterwäsche posiert und mit ihren Fingern auf die große Narbe an ihrem Bauch zeigt. Dazu schrieb sie: "Eine Narbe zu haben, hat mich ganz am Anfang sehr abgeschreckt. Ich hatte ja schon eine Kaiserschnittnarbe, die relativ klein war und nicht gesehen wurde, aber Narben erzählen Geschichten und da können wir alle stolz drauf sein." Erst jetzt werde ihr bewusst, was sie alles durchgemacht hat und wie viel Glück sie hatte. Immerhin hieß es nach der Diagnose im April, dass sie ein dreiviertel Jahr lang eine Chemo- und Bestrahlungstherapie machen müsse, damit eine OP überhaupt erst möglich sei. Doch dann kam ein Arzt, der ihr mit allem, was in seiner Macht stand, geholfen hatte. "Dass ich jetzt so glücklich und ohne den doofen Tumor in mir hier stehen darf, habe ich wirklich ihm und seinem Team zu verdanken", fasste die Mutter einer Tochter zusammen.

Dennoch habe Julia heute immer noch einige Traumata. "Ich habe meine Tiefs, aber die sollen nicht überwiegen, denn nach dem Ganzen muss ich sagen, dass man das Leben mit ganz anderen Augen sieht", stellte die Rostockerin klar.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz nach ihrer Operation, Juli 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021 in Berlin

