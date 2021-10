Wie stehen Helene Fischer (37) und Florian Silbereisen (40) heute zueinander? Das einstige Schlagertraumpaar gab bereits 2018 seine Trennung bekannt. Mittlerweile hat die Musikerin mit Thomas Seitel nicht nur einen neuen Mann an ihrer Seite, die beiden erwarten zurzeit sogar ihren ersten Nachwuchs. Doch auch zu ihrem Ex-Partner hat Helene offenbar immer noch ein gutes Verhältnis, wie sie gerade erst selbst in einem Interview verriet.

In einem YouTube-Livestream plauderte die 37-Jährige über ihr neues Album "Rausch". Dabei sprach sie aber auch über ihren Ex Florian. In ihrem Song "Volle Fahrt voraus" verarbeitete sie nämlich die Trennung von dem Musiker. Einen Rosenkrieg scheint es zwischen dem einstigen Paar allerdings nie gegeben zu haben. Helene schwärmte nämlich: "Ich hatte das Glück, weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu haben. [...] Es gab wunderschöne Zeiten, und das ist meine Art, Danke zu sagen."

"Volle Fahrt voraus" ist aber nicht das einzige Lied auf ihrem neuen Album, das durch Helenes Liebesleben inspiriert wurde. "In 'Hand in Hand' geht es um meine aktuelle Liebe", erklärte sie. Seid ihr überrascht, dass Helene und Florian trotz Trennung noch so ein gutes Verhältnis haben? Stimmt ab!

Helene Fischer und Florian Silbereisen

Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Sängerin Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der große RTL Jahresrückblick"

