Er will nichts mehr mit ihr zu tun haben! Der diesjährige Bachelorette-Boy Jonathan Steinig versuchte sein Glück nicht nur bei der Rosenverteilerin Maxime Herbord (27), sondern auch mit Pietro Lombardis (29) Ex Laura Maria Rypa (25). Doch ihre Datingphase war nur kurz – und schien auch nicht im Guten geendet zu sein. Des Öfteren schoss das Male-Model bereits gegen die Beauty im Netz – und jetzt holte er erneut aus: Jona bezeichnete Laura sogar als Lügnerin!

Da seine Follower ihn wohl immer wieder fragen, ob er noch Kontakt zu der Influencerin habe, klärte Jona nun ein für alle Mal in seiner Instagram-Story auf: "Mich juckt die alte Lügen-Queen gar nicht, einfach null! Jeder hat sein eigenes Leben und fertig." In einem früheren Promiflash-Interview erklärte er auch bereits, wie Laura ihn angelogen haben soll: "Ich habe vor Kurzem mitbekommen, dass sie sich in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, mehrmals mit ihrem Ex-Freund in Turin getroffen hat."

Offenbar hat sich sein Verhältnis zu Laura seitdem immer noch nicht gebessert – ganz im Gegenteil: "Mich juckt es nicht, welchen Typen sie gerade am Start hat oder wo sie gerade unterwegs ist", schoss Jona weiter in seinem Statement auf Social Media.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

