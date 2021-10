Was für ein harter Schlag für Addison Rae (21)! 2019 begann die US-Amerikanerin, vor allem Tanzvideos auf der Social-Media-Plattform TikTok hochzuladen und begeisterte damit schnell viele User. Nach nur wenigen Monaten hatte sie bereits eine Million Follower. Heute zählt sie stolze 85 Millionen Abonnenten und gehört damit zu den größten TikTokern weltweit. Doch jetzt ist ihre Zukunft in dem sozialen Netzwerk offenbar in Gefahr: Addisons Account wurde permanent gesperrt!

Auf Twitter teilte die 21-Jährige einen Screenshot von einer Meldung, die ihr auf ihrer TikTok-Startseite angezeigt wurde. Darin heißt es: "Dein Account wurde wegen mehrfacher Verstöße gegen die Community-Richtlinien permanent gesperrt." Sie konnte nur noch die Option "abmelden" auswählen. Doch auch wenn sie keinen Zugriff mehr auf ihr Konto hat, ist Addison offenbar zum Scherzen zumute. "Gut, es ist Zeit, einen Job zu suchen", witzelte sie in ihrem Post.

Momentan ist Addisons TikTok-Profil noch aufrufbar. Ihrer Community fällt es aber offenbar jetzt schon schwer zu wissen, dass dort erst einmal keine weiteren Videos hochgeladen werden. "TikTok, bitte regelt das", bat ein Fan. Ein anderer schlug der Sängerin vor: "Mach einen neuen Account."

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Star

Instagram / addisonraee Addison Rae für die Kids' Choice Awards

Instagram / addisonraee Addison Rae im November 2020

