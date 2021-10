Ist Gerda Lewis (28) etwa bald wieder in festen Händen? Die Influencerin hat sich im vergangenen Jahr von ihrem Freund Melvin Pelzer (27) getrennt. Seither geht die Ex-Bachelorette als Single durchs Leben. Erst im August erklärte sie noch, dass es zurzeit keinen Mann in ihrem Leben gibt. Doch das könnte sich bald ändern: Gerda hat einen Mann kennengelernt – und spricht sogar schon von Schicksal.

In ihrer Instagram-Story hatte die Blondine ihre Follower erst vor einigen Stunden um Hilfe gebeten. Bei einem Mädelsabend in einem Lokal ist ihr nämlich ein Mann aufgefallen, der ihr gefiel. Prompt lud die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Foto von ihm hoch und erhoffte sich Flirttipps von ihren Fans. Nun konnte Gerda ihren Followern schöne Neuigkeiten verraten: Sie und der Unbekannte stehen jetzt tatsächlich in Kontakt. Einige Insta-User haben Gerdas Schwarm auf dem Foto erkannt und ihn auf die Story aufmerksam gemacht – und ihr Flirtpartner meldete sich daraufhin noch am selben Abend über Social Media bei der 28-Jährigen.

Doch tatsächlich war Gerda für den Mann in ihrer Story keine Unbekannte. Er hat ihr nämlich schon früher mal auf Insta geschrieben und ihre Storys verfolgt. "Ich glaube ja voll an Schicksal und es ist so verrückt, dass er mich kannte und mich auch interessant fand und er mir auch so ins Auge gestochen ist", erzählte sie.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2021

Gerda Lewis, Influencerin

Gerda Lewis, Influencerin

