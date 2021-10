Sängerin Demi Lovato (29) berührt ihre Fans auf der ganzen Welt mit ihrem neuen, herzzerreißenden Lied: "Unforgettable (Tommy's Song)"! Seit Jahren ist Demi eine erfolgreiche Musikerin – erlebte in ihrem Leben aber schon einige Höhen und Tiefen, welche sie mithilfe ihrer Musik verarbeitet. So auch jetzt wieder in ihrem neuen Song, der ein sehr emotionales Thema behandelt: Demi widmet die neue Ballade ihrem verstorbenen Freund.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 29-Jährige eine Hörprobe ihres neuen Songs, der vor wenigen Tagen erschien. "Vor zwei Jahren habe ich jemanden verloren, der mir so viel bedeutet hat. Sein Name war Tommy und er war ein so wunderbarer, besonderer Mann”, widmete sie ihm unter dem Post. Ihr guter Freund sei im Oktober 2019 an seiner Drogensucht gestorben, woraufhin sie direkt dieses Lied geschrieben habe, um an ihn zu erinnern. Für Demi ist dieses Thema kein leichtes, denn auch sie versetzte ihren Fans schon mal einen Schrecken und erlitt eine Überdosis. "Diese Krankheit ist extrem gerissen und mächtig", trauerte sie in dem Beitrag.

Doch dem ehemaligen Disney-Star geht es aktuell wieder besser. Sie lernt, zu sich selbst zu finden und zu akzeptieren, wer sie wirklich ist. Zu ihrem Weg gehörte bis jetzt, ihre geschlechtliche Identität zu erkennen: Anfang dieses Jahres hat sie preisgeben, dass sie sich als non-binär identifiziert.

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de