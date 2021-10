Rebel Wilson (41) wünscht sich eine eigene Familie! Die Schauspielerin machte in den vergangenen Monaten eine echte Transformation durch: Mehr als 30 Kilo verlor die Pitch Perfect-Darstellerin seit dem letzten Jahr – und präsentiert sich seitdem so sexy wie nie. Jetzt enthüllte die Blondine jedoch auch, was neben einer besseren Fitness hinter ihrem Wandel steckt: Rebel hat einen bisher unerfüllten Kinderwunsch...

Im Interview mit dem Magazin Stellar sprach die Australierin über ihren Gewichtsverlust. Ganz offen verriet sie, dass auch ihre Sehnsucht nach einem Baby eine Rolle gespielt habe: "Ich habe in den letzten zwei Jahren eine Fruchtbarkeitsreise durchgemacht und hoffe, dass ich irgendwann eine eigene Familie haben kann!" Dieser Wunsch habe sie angespornt, gesünder und fitter zu werden.

Obwohl ihr Verlangen nach einem eigenen Kind groß ist, weiß Rebel noch nicht, ob es klappen wird. Sehr realistisch schilderte sie: "Es ist eine Art emotionale Achterbahnfahrt. Aber ich habe mein Bestes gegeben, also was auch immer sein wird, wird sein!" Sie sei aber zuversichtlich.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im August 2021 in Paris

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

