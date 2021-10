Ann-Kathrin (31) und Mario Götze (29) gehen in ihrer Elternrolle ganz offensichtlich total auf! Anfang Juni 2020 durften die Influencerin und der Fußballstar ihr erstes Kind – den kleinen Rome (1) – auf der Welt begrüßen. Seither teilt die stolze Mutter immer wieder niedliche Fotos von ihrer süßen Familie in den sozialen Medien: Jetzt machte Ann-Kathrin einen Spaziergang mit Sohnemann Rome – und zwar in einem total lässigen Herbstlook!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin jüngst einen Schnappschuss von dem Ausflug mit ihrem Söhnchen. Auf dem Foto posiert die attraktive Brünette mit Baby Rome im Kinderwagen in einem Park und trägt dabei ein supermodisches Outfit: Zu einer lässigen Hose und einem Oberteil mit Rollkragen kombinierte das Model einen schicken Mantel aus Teddyfell und farbige Sneakers. "Hallo Herbst und hallo Teddycoat-Saison", schrieb die 31-Jährige zu dem Posting.

Um Ann-Kathrins trendigen Look nachzustylen müssen Fans aber tief in die Tasche greifen. In der Kommentarspalte verriet die Influencerin nämlich, dass der kuschelige Mantel von dem italienischen Designerlabel Max Mara ist: Vergleichbare Teddy-Mäntel kosten auf der offiziellen Seite der Marke um die 1.900 Euro.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin auf Mallorca im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de