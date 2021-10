Welches Kostüm konnte vorab am meisten punkten? Heute Abend ist es endlich wieder soweit: The Masked Singer geht in eine neue Runde. In der beliebten Show werden erneut zehn Promis in aufwendigen Kostümen auf der Bühne performen – das große Rätsel ist nur: Welcher Star versteckt sich hinter der Stimme? Acht der insgesamt zehn Masken sind bereits enthüllt. Diese Verkleidung gefällt euch am besten.

Die Promiflash-Leser haben in einer Umfrage abgestimmt – und das Ergebnis ist eindeutig: Vor allem das Axolotl sticht heraus. 562 Stimmen (29 Prozent) von insgesamt 1.936 gingen an das Wassertier. Aber auch das Stinktier überzeugt viele Fans des Formats, es erhielt 386 Stimmen (19,9 Prozent). Der Phönix landet auf Platz drei mit 270 Stimmen (13,9 Prozent).

Hinter diesen tollen Figuren steckt aber auch eine Menge Arbeit. Nimmt man etwa das Axolotl, hat man hier ein Kostüm, das mit LED-Lichtern bestückt wurde. "Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff", verriet die Gewandmeisterin Alexandra Brandner gegenüber ProSieben.

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Das Stinktier aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de