Sie kann auch äußerst locker sein! Victoria Beckham (47) ist in der Öffentlichkeit eher für ihre zurückhaltenden und ziemlich unterkühlten Auftritte bekannt. An der Seite ihres Ehemannes David Beckham (46) bekommen Fans nur selten ein Lächeln oder eine coole Pose zu sehen. Nun zeigt sich die Designerin aber mal von ihrer ganz anderen Seite: Victoria posierte super-lässig auf einer Theke!

Richtig gehört – die 47-Jährige hat es sich für ihren aktuellen Instagram-Beitrag in einer Bar gemütlich gemacht. In einem engen, schwarzen Kleid und eleganten Pumps rekelte sich die Unternehmerin nämlich auf einem Bartresen. "Wo ist nur mein Barkeeper, wenn ich ihn mal brauche?", kommentierte die Beauty ihren Beitrag locker-flockig und verlinkte ihren Gatten David mit dem Post.

Doch warum sehen Fans die Beauty nur selten so ausgelassen und fröhlich? In einem früheren Interview mit The Sunday Times hatte Victoria das erklärt. "Ich weiß nicht, ob es die Jahre im Rampenlicht sind, aber ich fühle mich einfach entblößt und verletzlich und unwohl, und ich kann nicht ich selbst sein", hatte sie erklärt und betont: "Ich kann es meist kaum erwarten, bis ich vom roten Teppich herunterkomme und wir alle einfach nur etwas trinken gehen können."

David und Victoria Beckham

Victoria Beckham, Unternehmerin

Victoria Beckham, 2019

