Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) hauen die Royal-Fans aus den Socken! Das königliche Paar hatte sich im Sommer eine kleine Pause von ihren Verpflichtungen gegönnt und sich Mitte September erst wieder zurückgemeldet. Seitdem kamen auf die Eltern von drei Kindern wieder einige öffentliche Termine zu – sei es der Besuch bei einem irischen Rugby-Club oder bei der James Bond-Premiere. Bei ihrem jüngsten Auftritt vor den Kameras flasht vor allem William mit einem ungewohnt trendigen Outfit!

William und Kate waren heute Abend beim Earthshot Prize in London. Die Verleihung wurde von den beiden ins Leben gerufen, um Menschen zu ehren, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Zu diesem Anlass haben sich die zwei ganz schön in Schale geworfen. Während Kate in einem eleganten bodenlangen Kleid von Alexander McQueen (✝40) auftrat, hatte William sich für einen dunkelgrünen Samtblazer und einen schwarzen Rollkragenpullover entschieden. Für den Familienvater, der meist mit Anzug oder im Hemd zu sehen ist, auf jeden Fall eine ganz neue Kombi.

Schaut man sich Kates Dress genauer an, fällt auf, dass sie dieses recycelt hat. 2011 begeisterte sie die Fans mit dem Design von Alexander McQueen bei den British Academy Film Awards in Los Angeles. Ein bisschen anders abgerundet hat sie ihren Look bei ihrem jetzigen Auftritt allerdings schon: Statt eines weißen Gürtels hatte sie dieses Mal zu einem goldenen gegriffen.

