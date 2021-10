Herzogin Kate (39) lebt ihre sportliche Seite aus! Dass die Frau von Prinz William (39) in eleganten Roben hervorragend aussieht, ist längst bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte die dreifache Mutter bei der Premiere des James Bond-Films in einem goldenen Kleid für Aufsehen gesorgt. Doch die Duchess of Cambridge kann auch ganz anders: Mit ihrem Gatten kickte Kate nun bei einem offiziellen Event einige Bälle!

Gemeinsam besuchte das Paar den City Of Derry Rugby Club in Irland. Dort warfen William und Kate nicht nur einen Blick aufs Gelände, sondern tobten sich sogar gleich selbst aus. Gut gelaunt trat die 39-Jährige einen der Rugbybälle und kurz darauf gleich noch einen Fußball. William beobachtete seine Frau beeindruckt, zeigte aber auch selbst noch, was er kann. Der Sohn der Queen (95) ließ ebenfalls einen der Bälle fliegen.

Dass eine Sportskanone in ihr steckt, hatte Kate schon vor wenigen Wochen bewiesen. Bei einem offiziellen Trip zum Mount Windermere war die Brünette voll in Action: Dort schwang sie sich nicht nur auf ein Mountainbike, sondern erklomm sogar eine kleine Felswand.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim City of Derry Rugby Club im September 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim City of Derry Rugby Club im September 2021

Getty Images Herzogin Kate am Lake Windermere im September 2021

