Katja Krasavice (25) spricht über ihre Dating-Vorlieben! Die Influencerin erlangte im Alter von 17 Jahren mit ihren freizügigen YouTube-Videos große Bekanntheit. Im Jahr 2019 entschied sie sich allerdings dazu, keine Clips mehr auf der Plattform hochzuladen. Stattdessen widmet sie sich nur noch der Musik – und ist seitdem aus der deutschen Musikbranche kaum mehr wegzudenken. Weil Katja selbst so erfolgreich ist, braucht sie auch keinen berühmten Partner an ihrer Seite!

In ihrer Instagram-Story sprach die "Dicke Lippen"-Interpretin jetzt ganz offen über ihre Partnerwahl. "Ich war nie ein großer Fan davon, jemanden zu daten wegen Status oder Geld", erklärte sie ihre Haltung und fügte an: "Wenn ich Geld brauche, verdiene ich es mir selbst." Deshalb habe Katja damals auch überhaupt kein Interesse daran gehabt, Mario Balotelli (31) näher kennenzulernen – der Fußballer hatte sie damals während eines Livestreams angeschrieben.

Ob es im Leben der 24-Jährigen mittlerweile einen festen Freund gibt, verriet sie bislang allerdings nicht. Auch heute scheint sie jedenfalls noch zahlreiche Angebote von Promis zu bekommen: In ihrer Story erklärte Katja, dass sie sich mittlerweile allerdings nicht mehr zu solchen Flirtanfragen äußere: "Auch wenn ihr lachen würdet, was manche Männer so versuchen", meinte sie abschließend.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2021

Getty Images Mario Balotelli im Dezember 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin



