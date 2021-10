Seal (58) spricht ganz offen über sein erstes Aufeinandertreffen mit Heidi Klum (48)! Insgesamt sieben Jahre war der Sänger mit der Germany's next Topmodel-Kandidatin verheiratet, bevor sie im April 2012 die Scheidung eingereicht hatte. Nach der Hochzeit im Jahr 2005 adoptierte der Musiker ihre Tochter Leni Klum (17) – und daraufhin bekamen die ehemaligen Turteltauben noch drei weitere Kinder. Jetzt schwelgt Seal in Erinnerungen – und verrät: Als er Heidi kennenlernte, war sie gerade schwanger!

Vor wenigen Tagen war der gebürtige Brite bei der "The Harder They Fall"-Premiere erstmals mit Leni auf dem Red Carpet zu sehen. Im Gespräch mit Entertainment Tonight schwärmte er nach dem Event von der engen Bindung zu der 17-Jährigen. "Es bedeutet mir alles", erklärte Seal freudestrahlend und fügte hinzu: "Es war schon immer so, ab dem Tag, als ich ihre Mutter kennenlernte. Sie war zwei Wochen schwanger mit dieser wunderschönen Dame."

Obwohl sich der 58-Jährige und seine Ex seit der Scheidung das Sorgerecht für die drei Kids teilen, läuft bei ihnen offenbar nicht immer alles wie am Schnürchen. "Es kann herausfordernd sein", gestand der "Crazy"-Interpret im vergangenen Mai gegenüber US Weekly. Seiner Meinung nach sei es wichtig, dass die Eltern an einem Strang ziehen: "Ich hatte nie dieses Teamwork [mit Heidi]. Wir hatten nie Teamwork."

Getty Images Seal, Leni und Heidi Klum bei den US Open 2006

ImagePressAgency Leni Klum mit ihrem Vater Seal im Oktober 2021 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Seal im Februar 2011 in Los Angeles

