Auf diesen Anblick haben viele Fans gewartet! Leni Klum (17) startete Anfang des Jahres als Model so richtig durch. Die Tochter von Heidi Klum (48) und Flavio Briatore (71) ist weltweit auf den Catwalks unterwegs und hat sogar schon eine eigene Kollektion gezeigt. Kurz nach seiner Hochzeit mit Heidi hatte der Sänger Seal (58) im Jahr 2005 Leni adoptiert. Jetzt präsentierte sich das Vater-Tochter-Gespann zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich!

In Los Angeles feierte am Mittwoch die Netflix-Produktion "The Harder They Fall" Premiere, für die Seal neben Jay-Z (51) und Lauryn Hill (46) Musik zum Soundtrack beigesteuert hat. Besonderes Highlight auf dem Teppich war dabei der gemeinsame Auftritt mit seiner aufstrebenden Modeltochter: Er im eleganten Wollmantel mit Schlips, sie im kurzen schwarzen Kleid – so strahlten Seal und Leni um die Wette!

Obendrein kam Leni nicht alleine zu dem Filmevent: Sie brachte ihren Freund mit, den Hockeyspieler Aris Rachevsky! Ihre Beziehung zu dem Sportler machte die Blondine ganz romantisch am vergangenen Valentinstag bekannt.

Getty Images Seal, Leni und Heidi Klum bei den US Open 2006

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im März 2012

Getty Images Seal und Leni Klum bei der "The Harder They Fall"-Premiere

