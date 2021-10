Wird nun wieder mehr von Michael Wendler (49) und seiner Frau Laura (21) zu sehen sein? Der Schlagerstar und die Influencerin polarisierten als Paar seit Beginn ihrer Beziehung. Doch seit einigen Monaten haben sich die beiden stark zurückgezogen – Einblicke in ihren Alltag als Ehepaar sind rar geworden. Doch nachdem es gestern erstmals seit Langem ein Knutschfoto gegeben hat, legt Laura in den sozialen Medien nun mit einem weiteren Pärchenbild nach.

Die Wahlamerikaner besuchten die Universal Studios in Florida. Während ihres Aufenthalts ließen sich die Turteltauben zusammen ablichten. Auf dem Instagram-Post strahlen die zwei über beide Ohren. Laura zierte das Foto mit zwei simplen Worten: "Mit dir" – und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu. Ist das nun der Startschuss für mehr Aktivität auf ihrem Profil? Denn nicht nur Liebesmomente wurden im Netz weniger – die ehemalige Let's Dance-Kandidatin liefert ihren Followern derzeit auch allgemein weitaus weniger Content als früher.

Doch obwohl sich Wendler und Laura stark zurückgezogen haben, sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen. So auch im Sommer, als auf einmal Zweifel an der Gültigkeit ihrer Ehe aufkamen. Der Insolvenzverwalter von Wendlers Ex Claudia Norberg (50) schrieb laut Bild nämlich in einem Brief an das Amtsgericht Duisburg, dass bis heute kein Nachweis über die Scheidung seiner Mandantin vorliege.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

F.KRUG/G.OHLENBOSTEL / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg nach ihrer Verlobung 2009

