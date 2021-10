Das hatte er sich sicher anders vorgestellt! Bei "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" wagen gleich mehrere Stars das TV-Praktikum: Neben Jorge Gonzáles (54) und Lilly Becker (45) ist in dem neuen Format auch Wayne Carpendale (44) zu sehen. Doch dem Schauspieler verlangte der Einsatz im Krankenhaus offenbar mehr ab, als er anfangs gedacht hatte: Der Dreh machte ihm auch nach Feierabend noch zu schaffen!

In der Berliner Klinik wurde Wayne in der Unfallchirurgie eingesetzt. Gegenüber t-online erklärte er, dass ihn der Job an die Belastungsgrenze geführt habe: "Ich konnte nicht abschalten. Es war sogar so, dass ich merkte, dass es mir nicht gut ging und ich lag auf einmal flach." Sein Arzt habe ihm daraufhin erklärt, dass die Symptome psychosomatisch seien, sein Körper also auf eine seelische Belastung reagiere.

Seine Pausen verbrachte Wayne bewusst nicht mit seinen prominenten Kollegen. Er habe sich unter die Angestellten des Krankenhauses mischen wollen, erklärte er: "Das war sehr interessant, wenn man mitbekommen hat, was sie alle zu erzählen haben." Er sei sehr freundlich aufgenommen worden, berichtete der 44-Jährige.

