Kylie Jenner (24) versteckt ihren Babybauch gekonnt! Nachdem wochenlang spekuliert wurde, dass die Keeping Up with the Kardashians-Darstellerin zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet, bestätigte sie die frohe Botschaft kurz darauf tatsächlich: Die Unternehmerin ist schwanger und erfreute ihre Fans zuletzt schon mit zahlreichen Schnappschüssen ihres wachsenden Bäuchleins. Bei einer neuen Aufnahme fragen sich die Fans jetzt aber: Wo ist nur die runde Kugel hin? Kylie posiert vorm Spiegel und von einem Babybauch fehlt jede Spur.

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige am vergangenen Wochenende ein Foto, bei dem ihre Follower zweimal hinsehen mussten. Kylie zeigte sich in einem sexy schwarzen Dress mit Hammer-Dekolleté und XXL-Schlitz am Bein. Allerdings waren die heißen Ausschnitte nicht unbedingt die einzigen Hingucker – vielmehr fragten sich ihre Fans, wo der Babybauch der Kalifornierin abgeblieben ist. Ihre Körpermitte wirkt in dem Outfit verdächtig flach – von den Anzeichen einer Schwangerschaft ist auf dem Foto nichts zu sehen. Ob es an der Pose und der seitlichen Perspektive liegt oder der schwarze Stoff ihren Bauch besonders gut kaschiert? Kylie lässt dieses Geheimnis offen.

Zuletzt durfte ihre Community aber einen eindeutigen Blick auf die kleine Kugel der Beauty erhaschen. In einem roten Catsuit posierte der Reality-TV-Star vor der Linse und zeigte stolz, dass sich ihr Mini-Me offenbar prächtig entwickelt. Den heißen Mama-in-spe-Schnappschuss kommentierte Kylie lediglich mit einem entflammten Herz-Emoji.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2021

