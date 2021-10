Gwen Stefani (52) gibt neue Einblicke in ihre Verlobung mit Blake Shelton (45)! Ein ganzes Jahr liegt diese inzwischen schon zurück. Anfang Juli feierten die beiden Musiker sogar schon ihre Traumhochzeit und sollen nun angeblich über Nachwuchs nachdenken. Dass sie und Blake den Bund fürs Leben geschlossen haben, scheint die dreifache Mutter allerdings immer noch kaum glauben zu können. Zum Jahrestag ihrer Verlobung teilte Gwen nun einen niedlichen Clip und weitere Eindrücke ihrer Verlobung!

Via Instagram postete die 52-Jährige ein Video, das kurz nach dem Antrag entstanden ist. Strahlend hält die "Hollaback Girl"-Interpretin darin ihren Klunker in die Kamera und freut sich: "Seht her, wir haben uns gerade verlobt!" Dann tritt Blake neben sie und küsst seine Partnerin liebevoll auf die Wange. Zudem veröffentlichte die Künstlerin auch noch ein Bild, das den Kniefall ihres heutigen Ehemanns zeigt. Vor Glück hält Gwen darauf ihre Hände vors Gesicht.

Dass sich diese Aufnahmen inzwischen gejährt haben, lässt Gwen staunen. "Heute vor einem Jahr?!", schrieb die US-Amerikanerin zu dem Beitrag und beteuerte die Liebe zu ihrem Gatten. Die Zeit scheint für die Beauty gerade etwas zu schnell zu vergehen. "Mach langsamer" und "Wie nur?" heißt es in den Hashtags.

