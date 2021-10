Ist Günther Klums (76) Jugendtraum damit geplatzt? Der Vater von Supermodel Heidi Klum (48) hat sich vor Kurzem ein zweites Standbein aufgebaut und eine Gaststätte in seiner Heimat Bergisch Gladbach eröffnet. In dem Gasthof Zum Horn hatte Günther selbst viel Zeit in jungen Jahren verbracht und diesen zuletzt aufwendig renovieren lassen. Nur zwei Wochen nach der Eröffnung folgt nun der Schock: Die Kneipe des Unternehmers ist schon wieder dicht!

"Es ist schlichtweg kein Personal da. Das gilt ja nicht nur für das Horn, viele andere sind betroffen. Selbst erfahrene und professionelle Vermittler aus der Gastronomie-Szene können dieses Problem nicht lösen", ärgerte Günther sich gegenüber Express über die aktuelle Situation. Ein Grund dafür sei vor allem die anhaltende Gesundheitskrise. Bislang ist unklar, wie es jetzt mit dem Gasthof weitergeht. Das hänge laut dem 76-Jährigen auch davon ab, ob und wie schnell neue Mitarbeiter gefunden werden können.

Die Gaststätte gänzlich aufgeben wolle Günther jedoch noch lange nicht. Kurz nach der Eröffnung hatte er noch betont, wie sehr ihm das Projekt am Herzen liegt. "Ich habe mir einen meiner Jugendträume erfüllt", erzählte der Geschäftsführer der Modelagentur ONEeins fab Anfang des Monats noch total stolz.

ActionPress/DANIEL ROBERTSON/ Startraks Phot Günther Klum, Vater von Heidi Klum

Adolph, Christopher / ActionPress Günther Klum im März 2018 in Köln

Getty Images Heidi und Günther Klum

