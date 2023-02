Als "Teufel" beschimpft: Papa Günther verteidigt Heidi Klum

Günther Klum (77) springt für seine Tochter in die Bresche! Heidi Klum (49) war in den vergangenen Jahren immer wieder mit harter Kritik konfrontiert worden. Zahlreiche ehemalige Teilnehmerinnen ihrer Show Germany's next Topmodel hatten ihr vorgeworfen, sich bei den Drehs nicht um sie gekümmert oder sie gar schlecht behandelt zu haben. Zuletzt schoss auch Tessa Bergmeier (33) gegen die Jurorin und bezeichnete sie als "Teufel". Heidis Vater Günther nimmt die Blondine jetzt in Schutz!

Im Interview mit Spiegel sprach der Unternehmer die Vorwürfe offen an. "Wie undankbar", richtete er sich gegen Tessa und ergänzte, man kenne sie ja nur von der Show. "Aber was dort gesagt wird, ist Quatsch. [...] Man hat sich immer gut um sie gekümmert, es gibt da Nannys und alles. Nur: Meine Tochter hat vier Kinder, die fährt nach einem langen Drehtag irgendwann nach Hause", erklärte er zudem in Bezug auf die Behauptungen, Heidi kümmere sich nicht um die Kandidatinnen.

Heidi selbst zeigt zumindest nicht, dass sie die Kritik irgendwie trifft. Die Modelmama steckt derzeit mitten in den Dreharbeiten für die neue GNTM-Staffel, die schon am Donnerstag startet. Vor wenigen Tagen waren dazu auch schon die Kandidatinnen der Top 29 bekannt gegeben worden.

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Günther Klum, Vater von Heidi Klum

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

