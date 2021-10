Da hat sich Julian Engels (28) aber ordentlich ins Zeug gelegt! Der Fußballspieler feiert heute den Geburtstag seiner Frau Sarah Engels (29). Zusammen lassen sie anlässlich ihres Ehrentages auf Kreta ein bisschen die Seele baumeln. Außerdem hat sich der werdende Vater ein komplettes Verwöhnprogramm für die Sängerin überlegt. Dabei überlässt er allerdings rein gar nichts dem Zufall: Er hat seinem Schatz sogar extra einen detaillierten Party-Zeitplan erstellt.

Ein Bild des handgeschriebenen Masterplans teilte Sarah nun in ihrer Instagram-Story und war ganz gerührt, dass sich der gebürtige Soester so ins Zeug gelegt hat. "Hab einfach einen Fahrplan für heute bekommen – wie süß ist das denn bitte?", freut sich die frischgebackene 29-Jährige. Und was hat sich Julian so für das Geburtstagskind ausgedacht? Der erste Punkt auf der Tagesordnung: Die Brünette um 7:30 Uhr mit einem üppig gedeckten Frühstückstisch – inklusive Kuchen und Geschenken – wecken. Dann geht es weiter mit einem kleinen Bootsausflug, einem Picknick und der krönende Abschluss: ein romantisches Dinner.

Zusätzlich zu seinem tollen Geburtstagsplan für Sarah widmete er ihr auch noch einen herzergreifenden Post auf seinem Instagram-Account. "Mein Herz, ich wünsche dir das größte Glück der Welt und das jeder deiner Träume in Erfüllung geht! Du hast es verdient, jeden Tag mit einem Lächeln aufzustehen. Bleib einfach so wie du bist, denn so bist du wundervoll", schwärmt Julian.

Sarah Engels mit ihrer Familie auf Kreta im Oktober 2021

Sarah und Julian Engels im Juli 2021

Julian und Sarah Engels im August 2021

