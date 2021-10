Bei Kourtney Kardashian (42) läuten bald die Hochzeitsglocken! Anfang des Jahres hatte die Keeping Up with the Kardashians-Protagonistin die Beziehung mit dem Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45) öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sich die beiden immer total verliebt in der Öffentlichkeit. Vor wenigen Wochen deutete Travis bereits an, dass er über eine Hochzeit mit Kourtney nachdenkt – und tatsächlich: Inmitten eines Herzens aus roten Rosen stellte er ihr nun die Frage aller Fragen, die sie offenbar mit Ja beantwortet hat. In einem Instagram-Beitrag schwärmte die dreifache Mutter: "Für immer."

