Darauf haben ihre Fans lange gewartet: Endlich zeigen Bauer Jörn und seine Oliwia ihren kleinen Bruno! Der Landwirt aus Namibia und seine heutige Frau lernten sich 2018 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Mittlerweile sind die beiden aber nicht mehr nur zu zweit. Vor wenigen Monaten kam Söhnchen Bruno zur Welt und machte ihr Familienglück perfekt. Im Netz haben die TV-Stars ihren Kleinen bisher allerdings noch nicht gezeigt – bis jetzt! Jörn und Oliwia posteten das erste Familienbild mit ihrem Baby!

Auf Instagram teilten die jungen Eltern nun ein Foto, das die kleine Familie gemeinsam im Flugzeug zeigt. Baby Bruno liegt dabei gemütlich in eine Decke gewickelt auf Mamas Schoß. Wann und wo der Schnappschuss genau entstanden sind, verraten Jörn und Oliwia in ihrem Post nicht. Ihre Follower sind von der niedlichen Momentaufnahme allerdings hin und weg und hinterlassen den beiden in den Kommentaren nicht nur liebe Nachrichten, sondern auch eine Menge Herz-Emojis.

Für Oliwia ist ihr Babyglück mit Söhnchen Bruno vollkommen – und die Familienplanung damit auch abgeschlossen, wie sie vor wenigen Wochen in einem Interview verriet. Ihr Ehemann hofft allerdings, seine Liebste noch von weiterem Nachwuchs überzeugen zu können: "Ich bin auf jeden Fall auch nicht einer, der mit einem 'Nein' aufgeben wird", meinte Jörn.

Instagram / jorn.olivia.bsf Oliwia, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Christian Stiebah Oliwia und Bauer Jörn, "Bauer sucht Frau"-Stars 2018

RTL / Andreas Friese Bauer Jörn und seine Frau Oliwia

