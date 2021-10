Nicole und Bernd Sells Auftritt bei Die Höhle der Löwen war zum Dahinschmelzen! In der gestrigen Ausgabe der Tüftlersendung stellten die Gründer mit Early Green ihre veganen Fleischersatzprodukte auf Seitan-Basis vor, durch die sie besonders lange haltbar sind. Die Löwen zeigten sich total begeistert von deren Fertigmischungen für Burger, Gyros und Steak. Aber vor allem waren die Investoren von dem Ehepaar selbst verzaubert: Nicole und Bernd stellten in der TV-Sendung nämlich ihre glückliche Beziehung zur Schau!

Eine Berührung hier, liebevolle Worte dort – aus der kurzen Zeit mit dem Gründerpaar ging deutlich hervor, wie sehr die Zwei sich lieben. Das konnte Löwe Ralf Dümmel (54) auch nicht unkommentiert lassen: "Ich möchte auch mal was sagen, was ich in der 'Höhle der Löwen', seitdem ich hier sitze, noch nie gesehen habe: Dass nicht nur ein sehr sympathisches Pärchen vor mir steht. Sie halten sich die ganze Zeit fest." Nicole beteuerte daraufhin: "Wir mögen uns sehr, ja." Das präsentierten sie und ihr Mann auch einmal mehr, als sie sich zur Beratung zurückzogen: "Wie süß, die küssen sich!", bemerkte Dümmel ganz angetan.

Doch bei "Die Höhle der Löwen" geht es natürlich vorwiegend ums Geschäft! Am Ende haben Nicole und Bernd tatsächlich einen Deal mit Ralf gemacht. Im Promiflash-Interview schwärmen sie jetzt von der Zusammenarbeit: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir von Ralf Dümmel einen Deal angeboten bekommen haben. Er ist für uns auf jeden Fall die richtige Wahl. Ralf ist ein sehr bodenständiger und sympathischer Unternehmer."

RTL / Bernd-Michael Maurer Bernd und Nicole Sell bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Bernd und Nicole Sell bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

