Dabei wirkte dieser Deal noch so vielversprechend! In der gestrigen Ausgabe von Die Höhle der Löwen stellten Nils Freyberg und Tiado Janis Pieperhoff von Asphaltkind ihre aerodynamischen, ultraleichten Dachboxen aus Carbonfasern für Sportwagen vor. Der ehemalige Rennfahrer Nico Rosberg (36) und sein Investorenkollege Carsten Maschmeyer (62) zeigten sich total begeistert – und sagten am Ende auch zu, in das Start-up zu investieren. Doch dazu wird es nie kommen: Der Deal zwischen Nico, Carsten und Asphaltkind ist nach den Dreharbeiten geplatzt!

Das offenbarten die Gründer jetzt im Promiflash-Interview! Doch was ist genau nach der TV-Aufzeichnung passiert? "Die weitere Zusammenarbeit bestand dann darin, erst mal alle wichtigen Dokumente auszutauschen, was allgemein unter dem Begriff Due Dilligence läuft", schildern die Tüftler. "Hierbei wurde dann gemeinsam der Entschluss gefasst, dass Carsten und Nico ihre Option auf ein Investment erst mal nicht nutzen, aber weiterhin auf unserem Start-up-Weg zur Seite stehen möchten."

Was genau hier schief gelaufen ist, erklärt Löwe Carsten in seiner Instagram-Story: "Wir hätten den Deal mit Asphaltkind gerne gemacht, leider haben wir in der Due Diligence einige potenzielle Risiken identifiziert: Unter anderem bleiben beim Thema Alleinstellungsmerkmale, anders als in der Sendung, noch Fragen offen." Weiter führt der Unternehmer aus: "Das Material kann nicht patentiert werden. Auch im technischen Bereich sind noch einige Herausforderungen zu lösen." Dennoch wünsche er dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Freyberg und Tiado Janis Pieperhoff von Asphaltkind bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Freyberg und Tiado Janis Pieperhoff bei "Die Höhle der Löwen"

