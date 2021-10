Georgina Fleur (31) genießt das Mamasein offenbar in vollen Zügen! Seit Anfang September steht das Leben der Reality-TV-Bekanntheit ordentlich auf dem Kopf – der Grund: Ihr Töchterchen erblickte das Licht der Welt. Im Netz lässt das selbst ernannte It-Girl seine Fans selbstverständlich an seinem Alltag mit Baby teilhaben. Jetzt meldete sich die Beauty mit einem Update: Sie und ihre kleine Maus waren das erste Mal am Strand!

"Mein kleines Babygirl ist jetzt schon zwei Monate alt, heute hatten wir unseren ersten Strandtag", erzählte Georgina ihrer Community via Instagram. Das Erlebnis hielt die rothaarige Schönheit selbstverständlich mit mehreren Schnappschüssen fest – eine Aufnahme zeigt die Neu-Mama beispielsweise, wie sie freudestrahlend ihren Nachwuchs in die Höhe hält. Das kleine Mädchen war für den Ausflug bestens gerüstet: In einem pinkfarbenen Badeanzug samt Stirnband konnte prompt im Wasser geplanscht werden.

Und auch Georgina ist ein absoluter Hingucker am Strand. Mit einem weißen Badeanzug, XXL-Strohhut und Sonnenbrille posiert die frischgebackene Mama vor den aufbrausenden Wellen. Dabei setzt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Kurven gekonnt in Szene.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2021

