Jetzt zeigt Janni Kusmagk (31) ihren kleinen Merlin in voller Pracht! Ende September machte die Ehefrau von Peer Kusmagk (46) öffentlich, dass ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt ist. Daraufhin zog sich die kleine Familie dann allerdings von Social Media zurück – aus einem bestimmten Grund. Merlins Ankunft war alles andere als reibungslos abgelaufen. Janni hatte mit ihm in der Klinik bleiben müssen, weil er sich eine Neugeboreneninfektion eingefangen und sie mit starkem Blutverlust im Wochenbett zu kämpfen gehabt hatte. Mittlerweile geht es Mama und Kind aber wieder gut – was die 31-Jährige nun mit einem neuen Kuschelfoto feierte!

Am Dienstagabend teilte Janni in ihrer Instagram-Story ein niedliches Selfie mit Merlin im Bett – und das war eine echte Premiere! Denn zum ersten Mal bekommt man das ganze Gesicht des kleinen Wonneproppens zu Gesicht. Bei Fotos aus dem Krankenhaus hatte die Dreifachmama das Antlitz ihres Jungen immer stets kaschiert. Nun scheint Janni aber bereit zu sein, Merlin der ganzen Welt zu zeigen! Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Viel mehr passiert heute nicht mehr."

Doch auch die restlichen Familienmitglieder haben die ersten harten Wochen nach Merlins Geburt mitgenommen. Das gab Papa Peer am Nachmittag in einer emotionalen Story zu: "Ich bin in dieser schweren Zeit hauptsächlich für unsere anderen beiden Kinder da gewesen [...]. Diese Zeit hat meine Sicht auf Dinge nachhaltig verändert. Natürlich hat auch die Angst um meine Frau und unser Baby meine Sicht auf Dinge verändert." Genau deswegen hätte das Ehepaar entschieden, zukünftig so einiges anders zu machen.

