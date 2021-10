Nicht nur Megan Fox (35) ist wieder glücklich vergeben! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Schauspieler Brian Austin Green (48) schwebt die Beauty seit einiger Zeit wieder auf Wolke sieben. In dem Musiker Machine Gun Kelly (31) hat die Dreifach-Mama anscheinend den Mann fürs Leben gefunden. Das präsentieren die Turteltauben ihren Fans nur allzu gerne – beispielsweise mit diesen heißen Schnappschüssen. Doch auch Megans Ex-Mann ist neu verliebt, und zwar in die Profi-Tänzerin Sharna Burgess (36). Nun feierten Brian und sie schon ihren ersten Jahrestag!

Unter einem total verschmusten Pic auf seinem Instagram-Profil machte er Sharna nun eine niedliche Liebeserklärung zum Jahrestag: "Ein ganzes Jahr, in dem du mich akzeptiert und geliebt hast, wie nie jemand zuvor", schrieb Brian und verdeutlichte damit seine tiefen Gefühle für die Australierin. Doch damit nicht genug: Der Beverly Hills, 90210-Star repostete sogar ein Fan-Video, welches niedliche Turtel-Pics mit seiner Sharna zeigt.

Seine Fans sind von dem Clip mindestens genau so entzückt wie Brian: "Das hat mein Herz zum Schmelzen gebracht", schwärmte etwa ein User in den Kommentaren. Ein Insider erzählte vor einigen Monaten, dass Sharna den Hollywood-Beau wirklich glücklich machen würde – und sogar dafür verantwortlich sei, dass er und seine Ex Megan sich wieder besser verstehen.

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und Sharna Burgess, Oktober 2021

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes, 2013

