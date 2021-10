Diese Verlobungsnews geht durch die Welt – doch nicht alle freuen sich. Seit Sonntagabend ist bekannt, dass Kourtney Kardashian (42) dem Blink-182-Drummer Travis Barker (45) das Ja-Wort versprochen hat. Die Antragsszene ging im Netz viral. Doch wie reagieren die jeweiligen Ex-Partner auf die Liebesnews der frisch Verlobten? Vor allem Scott Disick (38) und Shanna Moakler (46) scheinen nicht sehr begeistert zu sein.

Medienberichten zufolge soll Kourtneys Baby-Daddy und On-off-Flamme Scott sogar über das Internet von den brisanten Neuigkeiten erfahren haben. Bisher hüllt sich der "Flip it like Disik"-Star offiziell in Schweigen. Möchte er damit sein Desinteresse betonen? Bei seinen Fans sorgen die Nachrichten zumindest für wilde Spekulationen. Auf Social Media finden sich unzählige witzelnde Memes über die mögliche Reaktion des TV-Stars. Doch viele User sorgen sich auch um den Unternehmer und hoffen, dass er keinen Drogen-Rückfall bekommt. Trotz Scotts öffentlichen Segens für Kourtneys neue Liebe während der Keeping up with the Kardashians-Reunion, lästerte er anschließend dennoch über das Love-Couple und geriet bis zuletzt immer wieder mit Eifersuchtsgerüchten in die Schlagzeilen.

Ähnlich unentspannt zeigt sich auch Travis Ex-Frau Shanna Moakler. Sie trennte sich nach vier Jahren Ehe von dem Künstler, da dieser angeblich eine Affäre mit Kourtneys Schwester Kim Kardashian (40) gehabt haben soll – der Drummer bestreitet diesen Vorwurf. Kurz nach den Verlobungsnews postete die ehemalige US-Schönheitskönigin auf ihrem Instagram-Kanal: "Bevor du jemanden fragst, wieso er dich hasst, frage dich selbst, wieso dich das überhaupt interessiert" und "vorübergehend für spirituelle Wartungsarbeiten geschlossen." Ob sie damit ihren Gefühlen zu Travis' Verlobung Ausdruck verleiht? Gegenüber US Weekly empörte sie sich in der Vergangenheit über seine Romanze. Sie befürchtet nämlich, dass sich diese negativ auf die Beziehung zu den gemeinsamen Kindern im Teenager-Alter Alabama (15) und Landon (18) auswirken werde.

Getty Images Scott Disick, Realitystar

Getty Images Shanna Moakler, Model

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

